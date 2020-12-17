Рада ввела штрафы для бизнеса за отсутствие масок на присутствующих в общественных заведениях
Принятие закона поддержал 241 народный депутат, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекту закона, предполагается, что субъекты хозяйствования, которые осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, проект закона предлагает установить штрафы за непринятие мер в случае пребывания человека в общественных местах, зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски.
- Напомним, Рада поддержала в первом чтении проект закона о штрафах для бизнеса за отсутствие масок.
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