Transfermarkt назвал самого дорогого футболиста Украины

14 января, 2021, 16:47

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан самым дорогим украинским футболистом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов. Лидером рейтинга стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Вингер подорожал на 5 млн евро и теперь стоит 24 млн.

Цыганков обогнал полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского и хавбека английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко, которые оцениваются в 21 и 20 млн евро.

Рейтинг самых дорогих украинских футболистов:

1. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 24 млн евро

2. Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия) - 21 млн евро

3. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия) - 20 млн евро

4. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 15 млн евро

5-6. Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия) - 11 млн евро

5-6. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 11 млн евро

7. Тарас Степаненко ( "Шахтер") - 8 млн евро

8-9. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия) - 7,5 млн евро

8-9. Владислав Супряга ( "Динамо") - 7,5млн евро

10-12. Анатолий Трубин ( "Шахтер") - 7 млн евро

10-12. Марлос ( "Шахтер") - 7 млн евро

10-12. Ярослав Ракицкий ( "Зенит", Россия) - 7 млн евро

29 декабря лучшим игроком Украинской премьер-лиги 2020 признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.