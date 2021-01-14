Российские власти скрывают истинные масштабы манипуляций с допингом, - Спортивный арбитражный суд

14 января, 2021, 12:45

Спортивный арбитражный суд обвинил власти РФ в сокрытии реальных масштабов допинговых нарушений российскими спортсменами

Об этом говорится в полном тексте решения CAS, об отстранении Всемирным антидопинговым агентством российских спортсменов от международных соревнований на два года, который обнародован на официальном сайте Спортивного арбитражного суда .

В полном тексте решения отмечается, что CAS пришел к выводу, что "никогда не удастся установить точное количество спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил".

"Когда сокрытие допинговых схем начало становиться очевидным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а на то, чтобы попытаться скрыть нарушения. Манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее", - говорится в тексте решения.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца 2022 года.

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