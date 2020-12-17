Россию отстранили от международных соревнований на 2 года

17 декабря, 2020, 16:49

Спортивный арбитражный суд поддержал решение WADA отстранить Россию от международных соревнований на два года

Об этом сообщает "Трибуна".

CAS (Спортивный арбитражный суд) сократил решение WADA (Всемирного антидопингового агентства) дисквалифицировать Россию на 4 года. В Швейцарии решили ограничить наказание до 2-х лет.

Причиной дисквалификации России стали незаконные изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

До 16 декабря 2022 года спортсмены выступят на соревнованиях под нейтральным флагом. Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Российский флаг и гимн не будут разрешены на Олимпиаде в Токио в 2021 году и чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Пока не сообщается, в каких турнирах Россия сможет участвовать под своим флагом.

Напомним, 17 ноября Сенат США поддержал "Закон Родченкова" , по которому за нарушение антидопинговых правил предусмотрено до 10 лет заключения и штрафы до $ 1 млн

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