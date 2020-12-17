Россию отстранили от международных соревнований на 2 года
Об этом сообщает "Трибуна".
CAS (Спортивный арбитражный суд) сократил решение WADA (Всемирного антидопингового агентства) дисквалифицировать Россию на 4 года. В Швейцарии решили ограничить наказание до 2-х лет.
Причиной дисквалификации России стали незаконные изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
До 16 декабря 2022 года спортсмены выступят на соревнованиях под нейтральным флагом. Россия не сможет принимать у себя международные турниры.
Российский флаг и гимн не будут разрешены на Олимпиаде в Токио в 2021 году и чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
Пока не сообщается, в каких турнирах Россия сможет участвовать под своим флагом.
- Напомним, 17 ноября Сенат США поддержал "Закон Родченкова" , по которому за нарушение антидопинговых правил предусмотрено до 10 лет заключения и штрафы до $ 1 млн
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