"Вероятность нулевая" Ляшко о появлении вакцины от COVID марки Pfizer в свободной продаже

14 января, 2021, 18:30

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко исключил появление вакцины Pfizer в свободной продаже из-за ограниченности количества доз, которые предоставят Украине

Об этом главный санврач Виктор Ляшко сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Дадим возможность (регистрации, - ред.), но вероятность, что Pfizer будет завозить для рыночного оборота нулевая - у них нет таких запасов вакцины. У них очереди стоят и от стран, и от самого COVAX. Здесь все уже выкупили заранее - дистрибьюторы не смогут прийти и купить", - сказал Ляшко.

Однако, по словам Ляшко, не исключено, что вакцина против COVID-19 будет доступна для рынка, впрочем какая именно, главный санврач не уточнил.

Читайте также: Moderna или Pfizer: Украина в феврале получит COVID-вакцину по инициативе COVAX, - Ляшко

По его словам, сейчас для государства приоритетом является вакцинация групп риска, поэтому государство пироритетно будет выкупать все возможные объемы вакцины для Украины.

В то же время чиновник напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины, потенциально рассматривается 16 млн доз.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо