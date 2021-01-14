"Вероятность нулевая" Ляшко о появлении вакцины от COVID марки Pfizer в свободной продаже
Об этом главный санврач Виктор Ляшко сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Дадим возможность (регистрации, - ред.), но вероятность, что Pfizer будет завозить для рыночного оборота нулевая - у них нет таких запасов вакцины. У них очереди стоят и от стран, и от самого COVAX. Здесь все уже выкупили заранее - дистрибьюторы не смогут прийти и купить", - сказал Ляшко.
Однако, по словам Ляшко, не исключено, что вакцина против COVID-19 будет доступна для рынка, впрочем какая именно, главный санврач не уточнил.
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По его словам, сейчас для государства приоритетом является вакцинация групп риска, поэтому государство пироритетно будет выкупать все возможные объемы вакцины для Украины.
В то же время чиновник напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины, потенциально рассматривается 16 млн доз.
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