Зинченко помог "Манчестер Сити" разбить "Челси"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Зинченко после длительного перерыва вышел в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы. На 18-й минуте украинец принял участие в комбинации после которой Илкай Гюндоган открыл счет.
Еще через 3 минуты Фил Фоден увеличил преимущество "Манчестер Сити". А на 34-й минуте Кевин де Брюйне довел счет до разгромного.
"Челси" забил в ответ лишь один гол в компенсированное время усилиями Каллума Хадсона-Одоя.
"Манчестер Сити" победил "Челси" 3:0, набрал 29 очков и занимает пятое место. "Челси" с 26 пунктами - восьмой.
Чемпионат Англии
17-й тур
3 января
"Челси" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Хадсон-одой, 90 + 2 - Гюндоган, 18 Фоден, 21, где Брюйне, 34
- Напомним, 3 января украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло".
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