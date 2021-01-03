Зинченко помог "Манчестер Сити" разбить "Челси"

3 января, 2021, 20:23

Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче чемпионата Англии против "Челси"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Зинченко после длительного перерыва вышел в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы. На 18-й минуте украинец принял участие в комбинации после которой Илкай Гюндоган открыл счет.

Еще через 3 минуты Фил Фоден увеличил преимущество "Манчестер Сити". А на 34-й минуте Кевин де Брюйне довел счет до разгромного.

"Челси" забил в ответ лишь один гол в компенсированное время усилиями Каллума Хадсона-Одоя.

"Манчестер Сити" победил "Челси" 3:0, набрал 29 очков и занимает пятое место. "Челси" с 26 пунктами - восьмой.

Чемпионат Англии

17-й тур

3 января

"Челси" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Хадсон-одой, 90 + 2 - Гюндоган, 18 Фоден, 21, где Брюйне, 34

Напомним, 3 января украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло".

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