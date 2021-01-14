Обидчик Ломаченко рассказал, с кем хочет драться в следующем поединке

14 января, 2021, 10:36

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что наиболее желанным соперником считает соотечественника Джервонту Дэвиса

Об этом Лопес заявил в интервью iFL TV.

По его словам, наиболее интересным выглядит его бой с Дэвисом, который владеет титулом регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Кого бы я выбрал в соперники между Хейни, Дэвисом и Райаном Гарсией? Джервонту Дэвиса. Да, его. Дело в том, что мне нравится вера этого парня в свои силы. Все они в этом похожи, но я считаю, что бой с Дэвисом будет интересным для всех. Многие ставят его на второе место в легком весе, но он провел здесь только один поединок. Так что мне бы хотелось подраться с ним ", - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Напомним, 13 января Теофимо Лопес заявил, что вместо австралийца Джорджа Комбососа может встретиться в следующем поединке с соотечественником Девином Хейни .

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