Лопес пообещал разобраться с боксером, который не считает его абсолютным чемпионом

13 января, 2021, 11:45

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что вместо австралийца Джорджа Комбососа может встретиться в следующем поединке с соотечественником Девином Хейни

Об этом Лопес заявил в интервью Fighthуpe.

По его словам, если болельщики хотят увидеть бой с Хейни, то он готов отказаться от обязательной защиты титула IBF (Международной боксерской федерации) с австралийцем Джорджем Комбососом.

"Если вы все хотите видеть такой бой, то мы сделаем его для вас. Я уже это сказал: да, мы ведем переговоры о бое с Хейни. Мы отодвинем обязательную защиту в сторону и будем биться с Хейни. И тогда вы наверняка увидите почему я абсолютный чемпион ", - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

В то же время, Девин Хейни утверждает, что Теофимо Лопес не имеет права считаться абсолютным чемпионом, так как обладает "франчайзинговым" титулом WBC, в то время, как сам он удерживает обычный пояс WBC.

13 января стало известно, что организаторы с Ближнего Востока заинтересованы в проведении второго боя за титул абсолютного чемпиона мира между Украинской Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

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