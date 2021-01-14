На острове Сулавеси открыли самый древний в настоящее время рисунок человека: это изображение дикого кабана возрастом 45,5 тыс. лет

14 января, 2021, 14:56

На индонезийском острове Сулавеси нашли древнейшее наскальное изображение человеком животного

Об этом рассказывает украинская служба ВВС.

Ранее самым древним наскальным рисунком считался открытый в 2019 году на том же Сулавеси рисунок возрастом 44 тыс. лет.

Отмечается, что новооткрытому изображению дикого кабана минимум на 1,5 тыс. лет больше.

"Люди, которые сделали это, были вполне современными, они были такими же, как мы, у них были все возможности и инструменты, чтобы рисовать любые картины, которые им нравились", - говорит Максим Обер, соавтор отчета, опубликованного в журнале Science Advances . Читайте также: В Турции археологи открыли древнее поселение времен неолита

Установить возраст изображения помог слой кальцита, образовавшегося на поверхности картины. С помощью радиоизотопного датирования ученые выяснили, что кальцит образовался 45,5 тыс. лет назад.