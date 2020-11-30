В Турции археологи открыли древнее поселение времен неолита
Об этом сообщает Daily Sabah.
Согласно последним данным от археологических команд, поселение, которое, возможно, старше древнего Гебеклитепе, будет откопано уже скоро.
Раскопки в регионе проводятся при поддержке министерства культуры и общей дирекции туризма, культурного наследия и музеев. Во время раскопок уже открыли 250 обелисков, изображающих фигуры животных.
Команды археологов откапывают поселение, которое относится к неолитическому периоду.
"Гебеклитепе имеет историю 12 тысяч лет. Наше новое поселение в Карахантепе будет старше его. Работы проведут под наблюдением профессора Нечми Карула в следующем году. Мы, вероятно, сделаем открытие", - сказал министр туризма и культуры Турции Нури Эрсой.
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