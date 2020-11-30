В Турции археологи открыли древнее поселение времен неолита

30 ноября, 2020, 22:29

В селении Карахантепе, расположенном на юго-востоке Турции, продолжаются раскопки. На раскопках назревает интересное археологическое открытие

Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно последним данным от археологических команд, поселение, которое, возможно, старше древнего Гебеклитепе, будет откопано уже скоро.

Раскопки в регионе проводятся при поддержке министерства культуры и общей дирекции туризма, культурного наследия и музеев. Во время раскопок уже открыли 250 обелисков, изображающих фигуры животных.

Команды археологов откапывают поселение, которое относится к неолитическому периоду.

"Гебеклитепе имеет историю 12 тысяч лет. Наше новое поселение в Карахантепе будет старше его. Работы проведут под наблюдением профессора Нечми Карула в следующем году. Мы, вероятно, сделаем открытие", - сказал министр туризма и культуры Турции Нури Эрсой.