МВФ обеспокоен желанием правительства вернуть регулируемые цены на газ, - Марченко

14 января, 2021, 16:25

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен желанием правительства вернуть регулируемые цены на газ, поскольку в меморандуме с Фондом оно взяло на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире Радио НВ .

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и. о. министра энергетики. Сегодня у него, кстати, был звонок из МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. Тто есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то плохое, пока нет оснований ", - сказал Марченко.

Министр напомнил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. При этом он подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято, но это может быть сделано в ближайшее время. Марченко отметил, что вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решений по снижению цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

"То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - отметил он.

Марченко добавил, что сейчас правительство объясняет представителям Фонда, что "сейчас в пожарном порядке решает проблему, которая сложилась".

Напомним, 13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил установить фиксированную цену на газ для бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона.