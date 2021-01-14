Мезенцева хочет провести аудит работы членов украинской делегации в ПАСЕ

14 января, 2021, 22:06

Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева считает необходимым провести аудит активности членов украинской делегации

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что нужно провести аудит активности. Это не значит, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем применять санкции, но результаты такого аудита нужны", - сказала Мезенцева.

Она сообщила, что вместе со своими помощниками и советниками создала госжборд, который есть в каждом министерстве, организации или бизнесе, и который "показывает, в каком комитете или подкомитете работает человек, какие у него инициативы, предложения для резолюции, какие были проекты, какие поправки были представлены, где требуется координация в выступлениях".

Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ.

"Приоритет в поездках предоставляется основным членам - это указано в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы", - отметила она.

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Она также рассказала, что попросила своих коллег из постоянной делегации в случае возникновения каких-либо претензий прямо выражать их, без кулуарных моментов.

Говоря о своем недавнем избрании на должность главы делегации, Мезенцева отметила, что ее кандидатуру предложил нардеп-"слуга" Александр Мережко.

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