Мезенцева хочет провести аудит работы членов украинской делегации в ПАСЕ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что нужно провести аудит активности. Это не значит, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем применять санкции, но результаты такого аудита нужны", - сказала Мезенцева.
Она сообщила, что вместе со своими помощниками и советниками создала госжборд, который есть в каждом министерстве, организации или бизнесе, и который "показывает, в каком комитете или подкомитете работает человек, какие у него инициативы, предложения для резолюции, какие были проекты, какие поправки были представлены, где требуется координация в выступлениях".
Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ.
"Приоритет в поездках предоставляется основным членам - это указано в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы", - отметила она.
Читайте также: Коррупция и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой жизни некоторых "слуг", - Ясько о своей отставке
Она также рассказала, что попросила своих коллег из постоянной делегации в случае возникновения каких-либо претензий прямо выражать их, без кулуарных моментов.
Говоря о своем недавнем избрании на должность главы делегации, Мезенцева отметила, что ее кандидатуру предложил нардеп-"слуга" Александр Мережко.
Читайте также: Украина заменила главу делегации в ПАСЕ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb