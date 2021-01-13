Ясько о своей отставке: Я не могу смотреть, как продаются ценности каждый день

13 января, 2021, 18:01

Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько рассказала, что уже достаточно долго отказывалась голосовать за кадровые решения и законы, проводимые в интересах групп влияния

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, все эти месяцы она была объектом целого ряда предупреждений - от очень "дружеских" советов и заканчивая давлением.

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"Я уже достаточно долго отказывалась голосовать за кадровые решения и законы, проводимые в интересах групп влияния, где прямо прослеживается коррумпированное циничное ограбление украинцев". - написала Ясько.



"Я не могу смотреть, как продаются ценности каждый день, в которые я всегда верила и чем руководствуюсь в жизни. И мне очень грустно, что продажа совести становится товаром для тех, кто декларировал другие ценности, когда заходил во власть.

Поэтому молчать я не буду. И прятать эмоции и здравый смысл тоже не буду", - добавила она.

Они говорят, что решение по смене главы делегации в ПАСЕ не имеет отношения к политике, и это связано с работой ... Posted by Лиза Ясько on Wednesday, 13 January 2021

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