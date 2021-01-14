Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч Кубка Италии
14 января, 2021, 21:55
Украинский полузащитник Руслан Малиновский с первых минут начнет матч Кубка Италии "Аталанта" - "Кальяри"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Для Малиновского это 17-й матч за "Аталанту" в этом сезоне. Всего на его счету 1 гол и 3 результативные передачи за 700 минут.
Победитель матча "Аталанта" - "Кальяри" в четвертьфинале сыграет против команды, которая выигрывает в матче "Лацио" - "Парма".
Кубок Италии
1/8 финала
14 января
"Аталанта" - "Кальяри"
Начало в 22:15
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- 12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4.
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