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Espreso.tvСпортМалиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч Кубка Италии

Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч Кубка Италии


фото: Getty Images
Украинский полузащитник Руслан Малиновский с первых минут начнет матч Кубка Италии "Аталанта" - "Кальяри"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Для Малиновского это 17-й матч за "Аталанту" в этом сезоне. Всего на его счету 1 гол и 3 результативные передачи за 700 минут.

Победитель матча "Аталанта" - "Кальяри" в четвертьфинале сыграет против команды, которая выигрывает в матче "Лацио" - "Парма".

Кубок Италии

1/8 финала

14 января

"Аталанта" - "Кальяри"

Начало в 22:15

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