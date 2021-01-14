Макгрегор назвал Хабиба жирным слоном, который провалил взвешивание

14 января, 2021, 14:50

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов перед последним боем не уложился в лимит весовой категории

Об этом Макгрегор заявил в интервью YouTube-канала The MacLife .

По его мнению, Хабиб Нурмагомедов провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гетжи в октябре прошлого года и не уложился в лимит легкого веса (до 70 кг).

"Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Наверное, хорошо проводит время. Не думаю, что он сделал вес перед своим последним боем. Взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах", - сказал Макгрегор.

Также ирландец выразил возмущение тем, что россиянин летом 2020 года отказался от поединка с Тони Фергюсоном, сославшись на невозможность вылететь из России в США из-за пандемии.

"Вот как он просто мог так взять и смыться из боя против Тони? У тебя назначен титульный бой, а ты просто смываешся. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал", - сказал Макгрегор.

Хабиб после победы над Гетжи объявил о завершении карьеры, однако президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт планирует в ближайшее время провести переговоры с россиянином о его возвращении в октагон.

Напомним, 13 января Конор МакГрегор прибыл на Бойцовский остров в ОАЭ, где 23 января встретится с американцем Дастином Пуарье.

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