Макгрегор показал первое фото с Бойцовского острова, где состоится поединок с Пуарье

13 января, 2021, 12:12

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор прибыл на Бойцовский остров в ОАЭ, где 23 января встретится с американцем Дастином Пуарье

Фотографию Макгрегор изложил в Instagram.

Бой UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) между МакГрегором и Пуарье состоится пройдет 23 января в Абу-Даби.

Ирландец и американцем уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор.

10 ноября стало известно, что Конор МакГрегор и Дастин Пуарье договорились провести бой в январе 2021 года.

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