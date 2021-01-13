Макгрегор показал первое фото с Бойцовского острова, где состоится поединок с Пуарье
13 января, 2021, 12:12
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор прибыл на Бойцовский остров в ОАЭ, где 23 января встретится с американцем Дастином Пуарье
Фотографию Макгрегор изложил в Instagram.
Бой UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) между МакГрегором и Пуарье состоится пройдет 23 января в Абу-Даби.
Ирландец и американцем уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор.
- 10 ноября стало известно, что Конор МакГрегор и Дастин Пуарье договорились провести бой в январе 2021 года.
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