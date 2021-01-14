Гимн США на инаугурации Байдена споет Леди Гага
Об этом сообщили представители артистки, пишет Variety .
Леди Гага споет гимн США на инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая будет проходить в 11:30 по местному времени на западном фасаде Капитолия США 20 января.
Также присягу принесет избранная вице-президент Камала Харрис.
На церемонии присяги, как известно, также выступит певица Дженнифер Лопес, поэтесса и первая в США обладательница Национальной молодежной поэтической премии Аманда Горман.
Отметим, что для Леди Гаги это будет не первое выступление по случаю инаугурации президента США. В 2013 году она выступала на балу в Белом доме, который проходил на следующий день после вступления в должность Барака Обамы.
- 20 января церемонию инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена проведет звезда Голливуда Том Хэнкс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb