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Гимн США на инаугурации Байдена споет Леди Гага

Певица Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации избранного президента США Джо Байдена

Об этом сообщили представители артистки, пишет Variety .

Леди Гага споет гимн США на инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая будет проходить в 11:30 по местному времени на западном фасаде Капитолия США 20 января.

Также присягу принесет избранная вице-президент Камала Харрис.

На церемонии присяги, как известно, также выступит певица Дженнифер Лопес, поэтесса и первая в США обладательница Национальной молодежной поэтической премии Аманда Горман.

Отметим, что для Леди Гаги это будет не первое выступление по случаю инаугурации президента США. В 2013 году она выступала на балу в Белом доме, который проходил на следующий день после вступления в должность Барака Обамы.

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