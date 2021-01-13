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Espreso.tvСпортПромоутер попросил WBO санкционировать бой Джошуа - Фьюри, несмотря на претензии Усика

Промоутер попросил WBO санкционировать бой Джошуа - Фьюри, несмотря на претензии Усика


фото: Getty Images
Промоутер Тайсон Фьюри Боб Арум обратился в WBO с просьбой отсрочить Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Арума, он обратился к WBO (Всемирной боксерской организации) с просьбой санкционировать бой Фьюри против Джошуа, который сейчас обязан провести защиту титула против Усика.

"Усик - обязательный претендент на пояс WBO, поэтому мы попросим организацию позволить бой Фьюри с Джошуа, это задержит Усика. Если бы мы не смогли этого добиться, мы бы попытались найти решения по Усиком, при котором он бы провел бой с кем-то другим, возможно, в том же карде. Мы найдем решение ", - сказал Арум.

Без титула WBO поединок между Фьюри и Джошуа потеряет статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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