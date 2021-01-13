Промоутер попросил WBO санкционировать бой Джошуа - Фьюри, несмотря на претензии Усика

13 января, 2021, 09:09

Промоутер Тайсон Фьюри Боб Арум обратился в WBO с просьбой отсрочить Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Арума, он обратился к WBO (Всемирной боксерской организации) с просьбой санкционировать бой Фьюри против Джошуа, который сейчас обязан провести защиту титула против Усика.

"Усик - обязательный претендент на пояс WBO, поэтому мы попросим организацию позволить бой Фьюри с Джошуа, это задержит Усика. Если бы мы не смогли этого добиться, мы бы попытались найти решения по Усиком, при котором он бы провел бой с кем-то другим, возможно, в том же карде. Мы найдем решение ", - сказал Арум.

Без титула WBO поединок между Фьюри и Джошуа потеряет статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

12 января стало известно, что Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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