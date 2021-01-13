Промоутер попросил WBO санкционировать бой Джошуа - Фьюри, несмотря на претензии Усика
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Арума, он обратился к WBO (Всемирной боксерской организации) с просьбой санкционировать бой Фьюри против Джошуа, который сейчас обязан провести защиту титула против Усика.
"Усик - обязательный претендент на пояс WBO, поэтому мы попросим организацию позволить бой Фьюри с Джошуа, это задержит Усика. Если бы мы не смогли этого добиться, мы бы попытались найти решения по Усиком, при котором он бы провел бой с кем-то другим, возможно, в том же карде. Мы найдем решение ", - сказал Арум.
Без титула WBO поединок между Фьюри и Джошуа потеряет статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 12 января стало известно, что Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
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