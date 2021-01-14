Фьюри сделал категорическое заявление о третьем бое с Уайлдером

14 января, 2021, 13:15

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри окончательно отказался от третьего боя против американца Деонтея Уайлдера

Об этом заявил промоутер британца Боб Арум, сообщает BoxingNews24

По его словам, Фьюри заверил, что никогда больше не выйдет в ринг с Уайлдером, из-за оскорбительных высказываний американца в его адрес.

"Тайсон сказал мне, что ни сегодня, ни завтра, никогда не будет драться с Деонтеем Уайлдером. Это все из-за недавних высказываний Уайлдера в его адрес. Фьюри рассматривает это не только как оскорбление его лично, но и всей цыганской нации. Тайсон говорил об этом несколько недель назад и подтвердил свои слова во время нашей личной беседы на этой неделе ", - сказал Арум.

Фьюри и Уайлдер должны были провести третий бой осенью 2020 года, но из-за пандемии он не состоялся. Команда британца настаивает, что срок действия контракта на третий поединок истек.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился вничью. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

14 января стало известно, что Тайсон Фьюри может заплатить Деонтею Уайлдеру компенсацию за разорванный контракт на бой, чтобы встретиться с Джошуа.

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