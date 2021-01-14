Фьюри сделал категорическое заявление о третьем бое с Уайлдером
Об этом заявил промоутер британца Боб Арум, сообщает BoxingNews24
По его словам, Фьюри заверил, что никогда больше не выйдет в ринг с Уайлдером, из-за оскорбительных высказываний американца в его адрес.
"Тайсон сказал мне, что ни сегодня, ни завтра, никогда не будет драться с Деонтеем Уайлдером. Это все из-за недавних высказываний Уайлдера в его адрес. Фьюри рассматривает это не только как оскорбление его лично, но и всей цыганской нации. Тайсон говорил об этом несколько недель назад и подтвердил свои слова во время нашей личной беседы на этой неделе ", - сказал Арум.
Фьюри и Уайлдер должны были провести третий бой осенью 2020 года, но из-за пандемии он не состоялся. Команда британца настаивает, что срок действия контракта на третий поединок истек.
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился вничью. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 14 января стало известно, что Тайсон Фьюри может заплатить Деонтею Уайлдеру компенсацию за разорванный контракт на бой, чтобы встретиться с Джошуа.
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