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Британские ученые рассказали, сколько держится иммунитет от коронавируса

Согласно исследованию, на которое ссылается МЗ Великобритании, люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь иммунитет в течение 5 месяцев

Об этом сообщает DW со ссылкой на Службу здравоохранения Англии.

Отмечается, что люди, переболевшие COVID-19, могут иметь иммунитет в течение 5 месяцев, в то же время они могут быть переносчиками болезни, будучи здоровыми.

В службе отметили, что с июня по ноябрь 2020 года проверили на наличие антител десятки тысяч медработников по всей Великобритании. В результате исследователи обнаружили тот факт, что вероятность повторного заражения коронавирусом людей, которые уже переболели COVID-19, уменьшается на 83 процента. И этот иммунитет, вероятно, может сохраняться до пяти месяцев.

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Впрочем, предварительные результаты следующего этапа исследований свидетельствуют, что некоторые лица, которые уже переболели, все равно могут быть носителями коронавирусной инфекции и могут передавать его другим.

Согласно официальным данным, с начала пандемии коронавируса в Великобритании заразились более 3,2 млн человек.

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