В Moderna заявили, что их вакцина минимум год будет давать иммунитет от COVID-19
12 января, 2021, 12:00
Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 способна обеспечить годовой иммунитет
Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает CNN.
"Наши ожидания - вакцинация продлится минимум год", - заявил он.
Сейчас вакцина вводится двумя дозами с интервалом в около месяц.
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Закс сказал, что компания проведет опыты, чтобы узнать, усилит ли третья прививка иммунитет.
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