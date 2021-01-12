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Espreso.tvОбществоВ Moderna заявили, что их вакцина минимум год будет давать иммунитет от COVID-19

В Moderna заявили, что их вакцина минимум год будет давать иммунитет от COVID-19


фото: reuters
Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 способна обеспечить годовой иммунитет

Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает CNN.

"Наши ожидания - вакцинация продлится минимум год", - заявил он.

Сейчас вакцина вводится двумя дозами с интервалом в около месяц.

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Закс сказал, что компания проведет опыты, чтобы узнать, усилит ли третья прививка иммунитет.

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