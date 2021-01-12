В Moderna заявили, что их вакцина минимум год будет давать иммунитет от COVID-19

12 января, 2021, 12:00

Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 способна обеспечить годовой иммунитет

Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает CNN.

"Наши ожидания - вакцинация продлится минимум год", - заявил он.

Сейчас вакцина вводится двумя дозами с интервалом в около месяц.

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Закс сказал, что компания проведет опыты, чтобы узнать, усилит ли третья прививка иммунитет.