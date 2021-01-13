Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Брайтон" в АПЛ

13 января, 2021, 21:50

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Брайтон" в чемпионате Англии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный и победный мяч во встрече забил Фил Фоден, который удачно пробил по воротам Роберта Санчеса после передачи Кевина Де Брюйне. Украинец Александр Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут.

После 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" имеет в своем активе 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У команды Хосепа Гвардиолы есть одна игра в запасе. Лидером чемпионата является "Манчестер Юнайтед" - 36 баллов.

Чемпионат Англии

18-й тур

13 января

"Манчестер Сити" - "Брайтон" 1:0

Гол: Фоден, 44

3 января Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче чемпионата Англии против "Челси".