Из-за погоды воздух в Киеве становится все грязнее, - обсерватория Срезневского

13 января, 2021, 19:32

В Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По наблюдению обсерватории, в течение 11 -12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-7 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) в районах Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и улицы Каунасской (7,1 ПДК).

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В ЦГО также предупреждают, что 13 -14 января сохранится тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха Киева.

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