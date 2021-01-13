В Украине изменился транслятор Лиги чемпионов

13 января, 2021, 13:37

Тендер на трансляцию в Украине футбольных еврокубковых турниров выиграл Медиасервис Megogo

Об этом сообщает сайт Megogo .

Медиасервис будет транслировать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конфедераций с сезона 2021/2022 и получил это право на три года.

"Впервые в истории Украины тендер на показ важнейших матчей европейских клубов выиграл именно OTT-сервис. Нам приятно осознавать, что УЕФА признал профессионализм и инновационность Megogo. Теперь начинается новая футбольная страница для украинского болельщика. Мы сосредоточим усилия на том, чтобы спортивный контент был еще более высокого качества, а функционал еще более удобным ", - сказал генеральный директор Megogo Владимир Боровик.

Megogo конкурировал за право транслировать еврокубки с каналами "Футбол 1/2/3", "Воля - Кабель", Sweet.tv, Setanta Sports и "1 + 1".

Сейчас Лигу чемпионов и Лигу Европы в Украине транслируют каналы "Футбол 1/2/3" и Volia Football HD, который доступен на Megogo.

30 ноября стало известно, что Megogo выиграл тендер на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конфедераций.

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