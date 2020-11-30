В Украине изменится транслятор Лиги чемпионов

30 ноября, 2020, 13:35

Медиасервис Megogo выиграл тендер на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конфедераций

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.нет.

Megogo будет единственным официальным транслятором еврокубковых матчей в Украине в 2021-2024 годах. Компания выиграла тендер на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конфедераций.

Сумма тендерного предложения составила 20-30 млн евро и является рекордной для Украины. Megogo выиграл конкуренцию у телеканалов "Футбол 1/2/3" ( "Медиа Группа Украина"), "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1".

В этом сезоне Лигу чемпионов и Лигу Европы в Украине транслируют "Футбол 1/2/3" и Volia Football HD 1, который доступен на Megogo.

15 октября стало известно, что в нынешнем сезоне матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы кроме телеканалов медиагруппы "Украина" будут транслировать на платформе Megogo .

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