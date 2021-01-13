 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГСЧС предупредила о снегопадах, порывах ветра и гололеде в ряде областей

ГСЧС предупредила о снегопадах, порывах ветра и гололеде в ряде областей


фото: reuters
13 января в пяти областях Украины ожидается снег до 5-15 см, а также порывы ветра до 20 м / с

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По данным УкрГидрометцентра, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (и уровень опасности, желтый) 14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений ", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники отмечают, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, местами в северных областях до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, днем до 11-15 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21 ° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать