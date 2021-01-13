ГСЧС предупредила о снегопадах, порывах ветра и гололеде в ряде областей
Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"По данным УкрГидрометцентра, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (и уровень опасности, желтый) 14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений ", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники отмечают, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, местами в северных областях до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, днем до 11-15 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21 ° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
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