ГСЧС предупредила о снегопадах, порывах ветра и гололеде в ряде областей

13 января, 2021, 11:36

13 января в пяти областях Украины ожидается снег до 5-15 см, а также порывы ветра до 20 м / с

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По данным УкрГидрометцентра, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (и уровень опасности, желтый) 14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений ", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники отмечают, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, местами в северных областях до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, днем до 11-15 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21 ° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

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