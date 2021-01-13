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Espreso.tvСпортСмогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать, - футболист "Динамо" о своих планах

Смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать, - футболист "Динамо" о своих планах


фото: Getty Images
Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд рассказал, что хочет доказать Мирче Луческу, что тот может на него рассчитывать

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Миккель Дуелунд заявил, что считает Луческу очень умным и успешным тренером.

"Мирча Луческу - очень умный и успешный тренер. Он знает, как выигрывать. Мне нужно показать себя, продемонстрировать, что я готов. Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать. Это один из самых опытных тренеров в моей жизни, и я хочу научиться у него всему", - сказал Дуелунд.

Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда всего 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.

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