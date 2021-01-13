Смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать, - футболист "Динамо" о своих планах
13 января, 2021, 20:54
Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд рассказал, что хочет доказать Мирче Луческу, что тот может на него рассчитывать
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
Миккель Дуелунд заявил, что считает Луческу очень умным и успешным тренером.
"Мирча Луческу - очень умный и успешный тренер. Он знает, как выигрывать. Мне нужно показать себя, продемонстрировать, что я готов. Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать. Это один из самых опытных тренеров в моей жизни, и я хочу научиться у него всему", - сказал Дуелунд.
Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда всего 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.
- В июне полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд искупался в Днепре вместе со своими собаками.
- 24 ноября Дуелунд рассказал, что после коронавируса его тело не функционирует полноценно.
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