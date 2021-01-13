Смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать, - футболист "Динамо" о своих планах

13 января, 2021, 20:54

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд рассказал, что хочет доказать Мирче Луческу, что тот может на него рассчитывать

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Миккель Дуелунд заявил, что считает Луческу очень умным и успешным тренером.

"Мирча Луческу - очень умный и успешный тренер. Он знает, как выигрывать. Мне нужно показать себя, продемонстрировать, что я готов. Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать. Это один из самых опытных тренеров в моей жизни, и я хочу научиться у него всему", - сказал Дуелунд.

Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда всего 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.