Мое тело не функционирует полноценно, - футболист "Динамо", который переболел коронавирусом

24 ноября, 2020, 18:51

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд рассказал, что после коронавируса его тело не функционирует полноценно

Об этом сообщает tipsbladet.dk.

По словам Дуелунда, у него проблемы с кровью.

"Вернулся к тренировкам, но опять пришлось их прекратить. Мое тело не совсем готово. У меня были последствия коронавируса, мое тело не функционирует нормально и полноценно. Я был в больнице. У меня есть проблемы с кровью и еще кое-что. Врачи говорят, что нужно воздержаться от всего, что может сделать чаще пульс. Возможно, так будет еще дней 7-10. Думаю, все наши игроки, может, за исключением нескольких, или уже переболели, или сейчас болеют коронавирусом. Это совершенно безумная ситуация" , - рассказал Дуелунд.

Датский футболист перешел в "Динамо" в 2018 году. Однако не смог закрепиться в основном составе киевского клуба. На счету Дуелунда только 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача.

В июне полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд искупался в Днепре вместе со своими собаками .