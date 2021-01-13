13 января, 2021, 15:18

Физические лица - предприниматели и наемные работники, не получившие "карантинную помощь" в прошлом году, должны получить ее до конца января

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Государство уже компенсировало более 4 миллиардов гривен по различным программам помощи во время данных выплат в декабре-месяце, и они будут завершены в течение данного месяца, в январе", - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, сколько получили работники и ФЛП в прошлом году.

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