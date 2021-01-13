"Карантинная" помощь бизнесу: Петрашко рассказал, сколько получили работники и ФОТ в прошлом году

13 января, 2021, 11:48

По программе одноразовых государственных выплат 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям (ФОТ) и наемным работникам до конца 2020 года было предоставлено 3,6 млрд грн

Об этом сообщила пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, по программе "Помощь ФОПам и работникам - 8000 грн" обратилось более 480 тыс. Человек. До нового года было выплачено 3,6 млрд грн около 455 тыс. человек.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, около 25 тыс. человек отправились в последние дни прошлого года, поэтому учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат 8 тыс. грн в 2021 году в течение короткого периода времени.

Он добавил, что по программе "Помощь работодателям - 8000 грн", работодатели в 2020 году отрмалы 650 млн грн для около 170 тыс. человек. Еще более 200 млн грн также к новому году получили предприниматели по компенсации единого социального взноса (ЕСВ).

Кроме того, добавил Петрашко, на период карантина в Украине дополнительно действует мораторий на проверки, кроме сфер, касающихся безопасности пищевых продуктов, а также опасных производств. Также на период карантина ослабленное налоговую нагрузку на бизнес, совершенствование программу "5-7-9", введен новый инструмент портфельных гарантий, реализуется комплекс мер по борьбе с безработицей.

Напомним, 14 декабря 2020 стартовал прием заявок на получение единовременного пособия в размере 8 тыс. грн.

Соответствующие законы по поддержке бизнеса во время усиленного карантина 8-24 января вступили в силу 10 декабря.

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