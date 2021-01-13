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Espreso.tvСпорт"Интер" в драматическом противостоянии выбил "Фиорентину" из Кубка Италии

"Интер" в драматическом противостоянии выбил "Фиорентину" из Кубка Италии


фото: Getty Images
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу миланский "Интер" победил "Фиорентину" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. По одному забитому мячу у Кристиана Куаме и Артуро Видаля.

Уже в дополнительное время игра шла до серии пенальти. Однако футболисты "Интера" смогли продемонстрировать характер и забить победный гол на 119-й минуте встречи. Ромелу Лукаку отправил мяч в сетку ворот.

В четвертьфинале Кубка Италии "Интер" сыграет против "Милана" 27 января.

Кубок Италии

1/8 финала

13 января

"Фиорентина" - "Интер" 1:2

Голы: Куаме, 57 - Видаль, 40 (пен.), Лукаку, 119

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