"Интер" в драматическом противостоянии выбил "Фиорентину" из Кубка Италии

13 января, 2021, 18:53

В 1/8 финала Кубка Италии по футболу миланский "Интер" победил "Фиорентину" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. По одному забитому мячу у Кристиана Куаме и Артуро Видаля.

Уже в дополнительное время игра шла до серии пенальти. Однако футболисты "Интера" смогли продемонстрировать характер и забить победный гол на 119-й минуте встречи. Ромелу Лукаку отправил мяч в сетку ворот.

В четвертьфинале Кубка Италии "Интер" сыграет против "Милана" 27 января.

Кубок Италии

1/8 финала

13 января

"Фиорентина" - "Интер" 1:2

Голы: Куаме, 57 - Видаль, 40 (пен.), Лукаку, 119

12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4.