"Интер" в драматическом противостоянии выбил "Фиорентину" из Кубка Италии
13 января, 2021, 18:53
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу миланский "Интер" победил "Фиорентину" со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. По одному забитому мячу у Кристиана Куаме и Артуро Видаля.
Уже в дополнительное время игра шла до серии пенальти. Однако футболисты "Интера" смогли продемонстрировать характер и забить победный гол на 119-й минуте встречи. Ромелу Лукаку отправил мяч в сетку ворот.
В четвертьфинале Кубка Италии "Интер" сыграет против "Милана" 27 января.
Кубок Италии
1/8 финала
13 января
"Фиорентина" - "Интер" 1:2
Голы: Куаме, 57 - Видаль, 40 (пен.), Лукаку, 119
- 12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4.
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