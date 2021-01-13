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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" победил "Бернли" и захватил лидерство в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" победил "Бернли" и захватил лидерство в чемпионате Англии


фото: Getty Images
В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Бернли" и возглавил турнирную таблицу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол был забит на 71-й минуте матча. Победу МЮ принес Погба.

"Манчестер Юнайтед" набрал 36 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы. Манчестерцы на 3 очка опережают "Ливерпуль". "Бернли" имеет 16 очков и идет на 16-м месте.

чемпиона Англии

Матч 1-го тура

12 января

"Бернли" - "Манчестер Юнатйед" 0: 1

Гол: Погба, 71

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