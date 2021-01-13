"Манчестер Юнайтед" победил "Бернли" и захватил лидерство в чемпионате Англии
13 января, 2021, 08:22
В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Бернли" и возглавил турнирную таблицу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол был забит на 71-й минуте матча. Победу МЮ принес Погба.
"Манчестер Юнайтед" набрал 36 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы. Манчестерцы на 3 очка опережают "Ливерпуль". "Бернли" имеет 16 очков и идет на 16-м месте.
чемпиона Англии
Матч 1-го тура
12 января
"Бернли" - "Манчестер Юнатйед" 0: 1
Гол: Погба, 71
- 12 января стало известно, что "Манчестер Юнайтед" хочет получить за французского футболиста Поля Погба 75 млн евро.
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