"Манчестер Юнайтед" лишился соперника сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает официальный twitter "Байера".
Фосу-Менса подписал с немецким клубом контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 1,7 млн евро. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер хотел, чтобы защитник остался в английском клубе, однако голландец отказался.
Тимоит Фосу-Менса выступает на позиции правого защитника, но также имеет опыт игры в центре обороны. В текущем сезоне защитник провел только 3 матча.
23-летний ФОСУ-Менса имеет в своем активе 3 матча за сборную Нидерландов по футболу, которая сыграет против Украины летом 2021 года на Евро-2020.
Bayer 04 Leverkusen (@ bayer04_en) January 13, 2021
- 12 января стало известно, что "Манчестер Юнайтед" хочет получить за французского футболиста Поля Погба 75 млн евро.
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