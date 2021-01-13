ПСЖ победил "Марсель" и получил первый трофей в новом году
13 января, 2021, 23:56
В матче за Суперкубок Франции ПСЖ победил "Марсель" со счетом 2:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Команды разыгрывали между собой трофей - Суперкубок Франции-2020. За ПСЖ забили Мауро Икарди и Неймар. В составе "Марселя" отличился Димитри Пайе.
В прошлом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции и Кубок страны, а "Марсель" занял второе место в Лиге 1.
Суперкубок Франции
13 января
ПСЖ - "Марсель" 2:1
Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 (пен.) - Пайе, 89
- 13 января сообщалось, что "Реал" намерен продать шесть футболистов, чтобы осуществить летом трансфер французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
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