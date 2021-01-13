"Реал" продаст 6 футболистов, чтобы накопить на трансфер Мбаппе

13 января, 2021, 14:40

"Реал" намерен продать шесть футболистов, чтобы осуществить летом трансфер французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Об этом сообщает AS .

"Реал" рассчитывает заработать на продаже игроков 150 млн евро. Мадридцы выставят на трансфер Иско, Марсело, Луку Йовича, Гарета Бэйла, Дані Себальоса и Браими Диаса. Трое последние уже играют в аренде за английские "Тоттенхэм", "Арсенал" и итальянский "Милан", соответственно.

Также "Реал" постарается воспользоваться тем, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан только к лету 2022 и снизить цену на форварда. Мадридцы надеются, что даже по наихудшему сценарию парижане потребуют за француза 222 млн евро, чтобы возместить расходы на другого звездного нападающего - бразильца Неймара.

В нынешнем сезоне 22-летний Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 20 матчей, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

Напомним, 13 сентября 2020 Мбаппе заявил, что по окончании нынешнего сезона сменит команду .

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