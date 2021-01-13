НКРЭКУ проверит газопоставщиков с высокими тарифами на распределение газа, - Шмыгаль

13 января, 2021, 15:59

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит газопоставщиков с высокими тарифами на распределение газа

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа", - написал премьер.

По его словам, правительство хочет выйти на системное и сбалансированное решение. Особой проблемой Шмыгаль назвал ситуацию в населенных пунктах, где функционируют малые операторы газораспределительной сети (ГРС), которые обслуживают небольшое количество потребителей.

Шмыгаль подчеркнул, что этот вопрос должен быть решен в ближайшее время.

Напомним, проверить обоснованность установленных тарифов на распределение газа планирует также Антимонопольный комитет Украины.

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