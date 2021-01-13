Не могу дождаться: Ломаченко анонсировал возвращение на ринг после поражения от Лопеса

13 января, 2021, 09:40

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не может дождаться возвращения на ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса

Об этом Ломаченко написал в Instagram.

Он опубликовал фото из тренировочного зала в Белгород-Днестровском и пообещал за себя постоять

"Я за себя постою, не оставляет места для сомнений. 2021. Не могу дождаться", - написал Ломаченко.

В октябре 2020 года украинец проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг)

Напомним, 12 января президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что американский боксер Теофимо Лопес является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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