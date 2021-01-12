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Espreso.tvСпортВ WBC объяснили, можно ли считать Лопеса абсолютным чемпионом мира

В WBC объяснили, можно ли считать Лопеса абсолютным чемпионом мира


фото: BoxingScene
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что американский боксер Теофимо Лопес является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе

Об этом он заявил в интервью Ak and Barak Show .

По словам Сулеймана, несмотря на то, что Теофимо Лопес владеет "франчайзинговым" титулом WBC (Всемирного боксерского совета), а параллельно "регулярным" титулом организации обладает Девин Хейни, американец является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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"Теофимо Лопес - абсолютный чемпион мира в легком весе. И тот, кто победит Теофимо, если тот, кто может его победить, тоже должен считаться абсолютным чемпионом мира. Титул франчайзингового чемпиона был недавно создан WBC. Идея и цель этого - сделать так, чтобы поклонники бокса могли видеть лучшие бои. Я понимаю, что есть путаница с поясами и возможно разочарование. Но мы выбрали путь, который позволяет увидеть лучшие бои ", - сказал Сулейман.

Кроме пояса WBC, Теофимо Лопес обладает титлами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Звание абсолютного чемпиона мира боксер из США получил в октябре 2020, одолев Украинская Василия Ломаченко.

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