В WBC объяснили, можно ли считать Лопеса абсолютным чемпионом мира

12 января, 2021, 08:55

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что американский боксер Теофимо Лопес является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе

Об этом он заявил в интервью Ak and Barak Show .

По словам Сулеймана, несмотря на то, что Теофимо Лопес владеет "франчайзинговым" титулом WBC (Всемирного боксерского совета), а параллельно "регулярным" титулом организации обладает Девин Хейни, американец является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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"Теофимо Лопес - абсолютный чемпион мира в легком весе. И тот, кто победит Теофимо, если тот, кто может его победить, тоже должен считаться абсолютным чемпионом мира. Титул франчайзингового чемпиона был недавно создан WBC. Идея и цель этого - сделать так, чтобы поклонники бокса могли видеть лучшие бои. Я понимаю, что есть путаница с поясами и возможно разочарование. Но мы выбрали путь, который позволяет увидеть лучшие бои ", - сказал Сулейман.

Кроме пояса WBC, Теофимо Лопес обладает титлами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Звание абсолютного чемпиона мира боксер из США получил в октябре 2020, одолев Украинская Василия Ломаченко.

Напомним, 28 декабря поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 .

9 января бой Ломаченко против Лопеса был признан лучшим поединком 2020 года по версии ESPN

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