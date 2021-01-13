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На Полтавщине вандалы осквернили памятник погибшим во время Второй мировой

Неизвестные осквернили памятники погибшим во Второй мировой войне в Полтавской области

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

В Полтавской области в селе Ярески подожгли тряпку у подножия монумента погибшим во Второй мировой войне и навесили ее на голову памятника. Вандалами оказались двое несовершеннолетних ребят.

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"Минветеранов в шоке от увеличения в последнее время количества фактов надругательства над памятными знаками воинам, которые в разное время стояли на защите Украины, и считает этот вопрос общественно резонансным", - заявили в министерстве.

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