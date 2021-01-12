На херсонском кладбище разрушили 17 памятников братской могилы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Работники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Сегодня около 11:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 39-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные лица повредили около 20 памятников братской могилы.

Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".