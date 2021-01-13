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Espreso.tvСпортМесси не поможет "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании

Месси не поможет "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании


фото: Getty Images
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вероятно пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Реал Сосьедада"

Об этом сообщает ESPN.

Месси получил небольшое повреждение в поединке 18-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (4:0). Футболист до сих пор испытывает дискомфорт и пропустил тренировку перед полуфиналом Суперкубка Испании.

Матч между "Реал Сосьедад" и "Барселоной" состоится сегодня, 13 января, и начнется в 22:00.

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