Месси не поможет "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании

13 января, 2021, 19:07

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вероятно пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Реал Сосьедада"

Об этом сообщает ESPN.

Месси получил небольшое повреждение в поединке 18-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (4:0). Футболист до сих пор испытывает дискомфорт и пропустил тренировку перед полуфиналом Суперкубка Испании.

Матч между "Реал Сосьедад" и "Барселоной" состоится сегодня, 13 января, и начнется в 22:00.

Напомним, 12 января Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим плеймейкером десятилетия аргентинца Лионеля Месси.

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