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Espreso.tvСпортIFFHS определила лучшего футбольного плеймейкера десятилетия

IFFHS определила лучшего футбольного плеймейкера десятилетия


фото: Getty Images
Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим плеймейкером десятилетия аргентинца Лионеля Месси

Об этом сообщает официальный сайт IFFHS .

В голосовании за лучшего плеймейкера 2011-2020 годов участвовали футболисты, вошедшие в топ-20 претендентов на победу.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси набрал в опросе 174 очка. На втором месте - бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста (127), на третьем - хавбек "Реала" Лука Модрич (113).

В топ-10 вошли Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Тони Кроос, Эден Азар (оба - "Реал"), Неймар (ПСЖ), Месут Озил ( "Арсенал") и Андреа Пирло и Яя Туре, которые завершили карьеру "интерьера.

Хавбек "Барселоны" Хави с 55 очками стал 11-м. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду набрал 54 очка и занял двенадцатое место.

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