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Espreso.tvОбществоГосслужащим разрешили работать до 70 лет

Госслужащим разрешили работать до 70 лет

13 января президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий госслужащим возможность работать до 70 лет, однако приостанавливает все конкурсы на должности в госорганы в течение карантина

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно подписанному закону №1086-IX государственный служащий по решению работодателя может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

"Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижению государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета. Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Также законом предусмотрено, что полномочия в отношении руководителя Аппарата Верховной Рады Украины в случае достижения им 65-летия осуществляет председатель Верховной Рады.

По этому же закону на период действия карантина приостановлено проведение конкурсов на должности государственной службы.

"Во вновьсозданных органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом Министров порядке не производится. Назначение на должности государственной службы в таких органах осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной службе" , - говорится в сообщении.

  • Напомним, 16 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №4096, которым госслужащим разрешается работать до семидесятилетнего возраста

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