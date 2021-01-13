Госслужащим разрешили работать до 70 лет

13 января, 2021, 18:39

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно подписанному закону №1086-IX государственный служащий по решению работодателя может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

"Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижению государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета. Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Также законом предусмотрено, что полномочия в отношении руководителя Аппарата Верховной Рады Украины в случае достижения им 65-летия осуществляет председатель Верховной Рады.

По этому же закону на период действия карантина приостановлено проведение конкурсов на должности государственной службы.

"Во вновьсозданных органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом Министров порядке не производится. Назначение на должности государственной службы в таких органах осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной службе" , - говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №4096, которым госслужащим разрешается работать до семидесятилетнего возраста

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