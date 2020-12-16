Рада разрешила работать госслужащим до 70 лет

16 декабря, 2020, 11:35

16 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №4096, которым госслужащим разрешается работать до семидесятилетнего возраста

За соответствующее решение отдали голоса 300 народных избранников, передает Еспресо.TV.

Документ вносит изменения в Закон Украины "О государственной службе".

Согласно законопроекту, госслужащего по решению работодателя могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.

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