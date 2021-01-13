Биатлон: украинец Пидручный финишировал в топ-10 спринта Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В немецком городе Оберхофе на дистанции 10 км Пидручный отстрелял почти безошибочно и допустил один промах. Еще один украинец Антон Дудченко замкнул топ-20 спринта - это лучший результат в его карьере.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё, который отстрелял безошибочно и на 12,4 сек. опередил Стурла Хольм Лагрейда, который также не допустил ни одного промаха. Бронзу получил еще один немец Арнд Пайффер.
Кубок мира. 6-й этап
Оберхоф (Германия)
13 января
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) (0 + 0) 24:43.6
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) (0+0) +12,4
3. Арнд Пайффер (Германия) (0+0) +27,9
7. Дмитрий Пидручный (0+1) +45,5
48. Артем Прима (1+2) +2:18,3
49. Антон Дудченко (0+1) +2:20,4
78. Артем Тищенко (1+0) +3:17,8
88. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01,0
- 17 декабря украинец Дмитрий Пидручный финишировал шестым в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира.
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