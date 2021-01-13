Биатлон: украинец Пидручный финишировал в топ-10 спринта Кубка мира

13 января, 2021, 17:11

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал седьмым в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В немецком городе Оберхофе на дистанции 10 км Пидручный отстрелял почти безошибочно и допустил один промах. Еще один украинец Антон Дудченко замкнул топ-20 спринта - это лучший результат в его карьере.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё, который отстрелял безошибочно и на 12,4 сек. опередил Стурла Хольм Лагрейда, который также не допустил ни одного промаха. Бронзу получил еще один немец Арнд Пайффер.

Кубок мира. 6-й этап

Оберхоф (Германия)

13 января

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) (0 + 0) 24:43.6

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) (0+0) +12,4

3. Арнд Пайффер (Германия) (0+0) +27,9

7. Дмитрий Пидручный (0+1) +45,5

48. Артем Прима (1+2) +2:18,3

49. Антон Дудченко (0+1) +2:20,4

78. Артем Тищенко (1+0) +3:17,8

88. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01,0

17 декабря украинец Дмитрий Пидручный финишировал шестым в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира.