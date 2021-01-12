Президент Португалии заразился коронавирусом
12 января, 2021, 10:07
У президента Португалии Марсело Ребел где Соуз обнаружили COVID-19
Об этом сообщает Reuters .
Действующий президент баллотируется на второй срок на выборах 24 января. В 72-летнего главы государства должны были состояться дебаты, а также встреча с экспертами в области здравоохранения.
Президент Португалии будет проходить самоизоляцию в своей официальной резиденции в Лиссабоне.
11 января премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что власти страны приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса.
Всего в Португалии подтвердили почти 500 тыс случаев коронавируса, почти 8 тыс - летальные.
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