Президент Португалии заразился коронавирусом

12 января, 2021, 10:07

У президента Португалии Марсело Ребел где Соуз обнаружили COVID-19

Об этом сообщает Reuters .

Действующий президент баллотируется на второй срок на выборах 24 января. В 72-летнего главы государства должны были состояться дебаты, а также встреча с экспертами в области здравоохранения.

Президент Португалии будет проходить самоизоляцию в своей официальной резиденции в Лиссабоне.

11 января премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что власти страны приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса.

Всего в Португалии подтвердили почти 500 тыс случаев коронавируса, почти 8 тыс - летальные.

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