Антирекорд случаев COVID-19 в Испании: за сутки выявили почти 39 тыс. заражений
13 января, 2021, 22:24
В Испании впервые за время пандемии зарегистрировали почти 39 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки
Об этом сообщает RTVE.
В Испании выявили наибольшее количество заражений коронавирусом за сутки - 38 869.
Всего за период пандемии в Испании заразились 2 176 089 человек и это девятый показатель в мире. Также в стране уже умерли 52 878 пациентов (10-й показатель в мире).
- Напомним, в Великобритании 13 января зафиксировали 1564 случая смерти от коронавируса в сутки.
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