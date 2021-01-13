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Espreso.tvМирАнтирекорд случаев COVID-19 в Испании: за сутки выявили почти 39 тыс. заражений

Антирекорд случаев COVID-19 в Испании: за сутки выявили почти 39 тыс. заражений

В Испании впервые за время пандемии зарегистрировали почти 39 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки

Об этом сообщает RTVE.

В Испании выявили наибольшее количество заражений коронавирусом за сутки - 38 869.

Всего за период пандемии в Испании заразились 2 176 089 человек и это девятый показатель в мире. Также в стране уже умерли 52 878 пациентов (10-й показатель в мире).

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