Антирекорд смертности от COVID-19 в сутки: в Британии выявили более 1500 случаев

13 января, 2021, 19:44

В Великобритании 13 января зафиксировали 1564 случая смерти от коронавируса в сутки

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Таковы последние данные британских органов здравоохранения. 1564 случая смерти от COVID-19 - самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии.

Общее количество смертей за время эпидемии достигло 84 767 человек.

Еще 47 525 новых случаев заражения были зафиксированы в среду - третий день подряд число новых случаев составляет менее 50 000.

Отметим, что предыдущий высокий прирост - 1325 смертей в сутки был зафиксирован 8 января.

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