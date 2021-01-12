В зоне ООС отремонтировали водопровод "Горловка-Торецкое"
12 января, 2021, 15:00
В Донецкой области завершили ремонтные работы на участке водопровода "Горловка-Торецкое"
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Поэтому, питьевой водой обеспечат жителей населенных пунктов Торецкое, Железное, Северное, Южное и Щербиновка.
Ремонт водопровода длился неделю.
Рабочие устранили шесть порывов на трех участках водопровода "Горловка-Торецкое".
"Сложность работ заключалась в том, что трубопровод проходит в труднодоступной местности, что обусловлено возможным наличием взрывоопасных устройств и вероятностью огневых провокаций со стороны врага, а выявление мест порывов осложнялось погодными условиями", - отметили в штабе.
- 4 января произошел прорыв на водоводе "Горловка-Торецкое", в результате чего без водоснабжения остались около 38 000 жителей.
- 8 января в районе поселка Южное оккупанты из стрелкового оружия и гранатометов дважды обстреляли бригаду ремонтников.
- 9 января ремонтники опять поехали к месту аварии, чтобы ликвидировать порыв на водопроводе "Горловка-Торецкое".
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