В Молдове вакцинация от COVID стартует в начале февраля и будет бесплатной, - Минздрав страны

12 января, 2021, 18:58

В Минздраве страны отметили, что вакцину закупили у Pfizer

Об этом рассказала госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, передает МОЛДПРЕС.

Вакцинация в Молдове пройдет в три этапа и начнется в начале февраля. Прибытие первой партии вакцины ожидается в конце января.

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Согласно плану иммунизации, на первом этапе будут вакцинированы сотрудники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур. На третьем этапе будет иммунизировано население в целом, независимо от возраста, которое не было включено в первые два этапа.

Также в ведомстве добавили, что граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны. Власть закупит вакцину за государственные средства в результате двусторонних переговоров.

По словам Татьяна Затык, консультации по получению вакцины страна начала еще летом.

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